Wielka kasa z KRS. Tak dorabiają posłowie

- Wychodzi na to, że niektórzy pracowali tam więcej niż posłowie. To budzi wątpliwości, czy nie wykorzystywali jakichś luk regulaminowych, czy nie tworzono sztucznych posiedzeń tylko po to, żeby zwiększyć zarobki członków rady - mówi w rozmowie z serwisem se.pl poseł Myrcha.