Wielka inwestycja zakonników. Wszystko dla dzieci

Nowo zagospodarowany teren obejmuje rozbudowaną infrastrukturę sportową. Znajduje się tam boisko do piłki nożnej, trzy boiska do koszykówki, a także boiska do piłki siatkowej, badmintona czy tenisa ziemnego. Jest też bieżnia przeznaczona do sprintu i biegów długodystansowych, skocznia w dal, plac rolkowy oraz, oczywiście, trybuny.