Wielka inwazja w Szczecinie. Mieszkańcy bezradni

Miasto chce pomóc

Odkomarzanie w Szczecinie to akcja powtarzana co najmniej dwa razy w sezonie, licząc od 1994 r. W tym roku pierwszy taki zabieg miał miejsce w czerwcu. Jak widać, efekty nie były widoczne zbyt długo. Na szczęście już pod koniec ubiegłego tygodnia miasto zapowiedziało ponowną akcję odkomarzania. Do tego celu wykorzystywana jest technika zamgławiania na gorąco. Koszt jednorazowego odkomarzania Szczecina wynosi ponad 31 tys zł.