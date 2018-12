Wielka ewakuacja w Policach. Pacjenci opuszczają szpital

Trwa ewakuacja szpitala w zachodniopomorskich Policach. Po odkryciu 250-kilogramowej bomby lotniczej całe miasto zostało postawione na nogi. Pacjenci są wypisywani do domów lub przenoszeni do innych ośrodków leczniczych.

- Mają lekarze problem, bo zamieszkanie jest spore. Ja mam ostre zapalenie wyrostka i mam jechać do szpitala w Szczecinie - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM jedna z pacjentek szpitala w Policach. Osoby, których stan na to pozwala, wypisywane są do domów.