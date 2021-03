Wielka Brytania zapowiada ważny ruch ws. szczepionek. Chodzi o trzecią dawkę

Według wiceministra do jesieni w Wielkiej Brytanii będzie dostępnych do ośmiu różnych szczepionek - niektóre z nich będą chroniły przed wszystkimi nowymi wariantami koronawirusa . Część z nich mają być produkowane w Wielkiej Brytanii.

Do tej pory jedna dawka szczepionki trafiła do ponad połowy dorosłych Brytyjczyków. Rząd planuje, by każdy dorosły w Wielkiej Brytanii mógł otrzymać pierwszy zastrzyk do końca lipca.