Wielka Brytania. Wśród ofiar znalezionych w ciężarówce w Essex było 10 nastolatków

W piątek brytyjska policja opublikowała dane 39 osób, których ciała znaleziono w Essex, niedaleko Londynu. Wśród nich było 10 nastolatków, a nie jeden, jak wcześniej informowano.

Najmłodsi byli dwaj 15-letni chłopcy, najstarszy – 44-letni mężczyzna. 31 ciał należało do mężczyzn, a 8 do kobiet. Większość z ofiar pochodziła z prowincji Nghe An w północno-środkowym Wietnamie.

Przypomnijmy, że do odkrycia ciał doszło w nocy z 22 na 23 października w parku przemysłowym Waterglade Industrial Park w hrabstwie Essex, ok. 30 km na wschód od Londynu. Ciała były w kontenerze chłodni, która była umieszczona na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki. Według ustaleń śledczych, pojazd przyjechał z Irlandii Północnej.