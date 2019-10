Wielka Brytania. 39 ciał w ciężarówce w Essex. "To Chińczycy"

Wielka Brytania. Policjanci rozpoczęli proces identyfikacji 39 ciał znalezionych w naczepie ciężarówki w Essex. Z nieoficjalnych na razie informacji wynika, że to imigranci z Chin. Nadal nie wiadomo, jak długo przebywali w zamkniętej naczepie i gdzie do niej wsiedli.



Policjantom udało się na razie ustalić, że kontener z ciałami przypłynął do Wielkiej Brytanii z Belgii. Prom wypłynął z Zeebrugge we wtorek ok. godz. 16.30. Do portu w Purfleet w południowo-wschodniej Anglii dotarł w środę, tuż po północy. Został tam załadowany na ciężarówkę, którą prowadził 25-latek, Mo Robinson, mieszkaniec Irlandii Północnej. Na nagraniu z monitoringu ujawnionym przez media widać, jak ciężarówka z naczepą, tuż po godzinie 1 w nocy wjeżdża na teren strefy przemysłowej w Grays.