Wielka Brytania. 39 ciał w ciężarówce w Essex. "Zamarzli w metalowej trumnie"

Wielka Brytania. Policjanci rozpoczęli proces identyfikacji 39 ciał znalezionych w naczepie ciężarówki w Essex.. Zdaniem ekspertów ludzie ci zmarli w męczarniach, w przerażających warunkach. Temperatura wewnątrz chłodni, w której zostali zamknięci, mogła wynosić -25 st. Celsjusza.

Policjantom udało się na razie ustalić, że ciężarówka przypłynęła do Wielkiej Brytanii z Belgii. Prom wypłynął z Zeebrugge we wtorek ok. godz. 16.30. Do portu w Purfleet w południowo-wschodniej Anglii dotarł w środę, tuż po północy. Tuż po godzinie 1 w nocy ciężarówka opuściła port.