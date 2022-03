Wielka Brytania. Squattersi przejęli dom rosyjskiego oligarchy

Brytyjscy squattersi wdarli się w nocy z niedzieli na poniedziałek do wartej 50 mln funtów posiadłości rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Wywiesili ukraińskie flagi i transparenty. Napis na jednym z nich adresowany jest bezpośrednio do Putina. Brzmi jak słowa obrońcy Wyspy Węży do dowódcy rosyjskiego okrętu.