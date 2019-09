Wielka Brytania. Spłonął dom Polaków. Sprawcy podpalenia zatrzymani

Policja zatrzymała trzech nastolatków w związku z pożarem domu w Shirebrook. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, że doszło do celowego podpalenia. Polacy, którzy mieszkają w okolicy, zaczynają się obawiać o swoje bezpieczeństwo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wielka Brytania. Policja zatrzymała nastolatków podejrzanych o podpalenie domu Polaków (maps.google.pl)

Do pożaru w Shirebrook doszło 8 września. W ogniu stanął budynek mieszkalny, w którym mieszkali Polacy. Nikt nie ucierpiał. Wśród licznej w tym mieście Polonii natychmiast pojawiły się przypuszczenia, że to było celowe podpalenie. Nieznana osoba wrzuciła do internetu zdjęcie z podpisem "wszystkie polskie domu w ogniu" - podaje serwis polsatnews.pl.

Świadkowie twierdzą, że to sprawa nastolatków, którzy wybili szyby i wrzucili do środka koktajle mołotowa. Strażacy z obawy o swoje bezpieczeństwo nie byli w stanie wejść do środka. Po pożarze śledztwo w sprawie wszczęła lokalna policja. Polacy zaczęli obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Jak relacjonuje jeden z nich istnieje "grupa młodych Brytyjczyków, która na nich poluje". Miało dojść do gróźb i wyzwisk.

Jak informuje portal derbyshiretimes.co.uk we wtorek zatrzymano trzech nastolatków, w wieku 13, 15 i 17 lat. Trafili do aresztu i są przesłuchiwani. Służby apelują, aby mimo aresztowań zgłaszali się do nich świadkowie zajścia lub osoby, które przejeżdżały w okolicy samochodem z wideorejestratorem między 15 a 15.20.

Zobacz też: PiS chce zlikwidować poprawność polityczną. Joanna Mucha atakuje

Źródło: polsatnews.pl/derbyshiretimes.co.uk