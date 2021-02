Wielka Brytania. Przez lockdown zmarnuje się ponad 80 mln litrów piwa

British Beer and Pub Association (BBPA) oceniła, że podczas pierwszego lockdownu zutylizowano 70 mln pint piwa (prawie 33 mln litrów). Kolejne zamknięcie pubów spowodowało, że zmarnuje się nawet 87 mln pint, czyli prawie 49,5 mln litrów piwa.

Według BBPA oznacza to, że puby straciły 331 milionów funtów dochodu z piwa, które musiały zutylizować, ponieważ nie mogły go sprzedać z powodu lockdownów i innych restrykcji.

Jak podał serwis BBC News, piwo w beczkach, które nie zostało sprzedane przed upływem terminu przydatności do spożycia, należy zwrócić do browaru i zutylizować. W przypadku piw pasteryzowanych termin przydatności wynosi zwykle około trzech-czterech miesięcy od dostawy do pubu. W przypadku piw niepasteryzowanych okres ten jest krótszy.