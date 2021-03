Wielka Brytania. Porwanie i zabójstwo 33-latki. Policjant usłyszał akt oskarżenia

Wcześniej w piątek policja poinformowała, że znalezione w środę w lesie w hrabstwie Kent szczątki ludzkie to ciało Everard. Znaleziono je w pobliżu miejscowości Ashford, prawie 100 km od miejsca, w którym Everard była widziana po raz ostatni. Dziewczyna zaginęła 3 marca wieczorem , gdy wracała pieszo od przyjaciółki w Clapham do domu w Brixton. Po raz ostatni zarejestrowały ją kamery uliczne ok. 21.30.

Zabójstwo 33-latki. Morderca pracował w policji od 3 lat

Londyńska policja metropolitalna poinformowała, że Couzens wstąpił w jej szeregi we wrześniu 2018 r. W lutym zeszłego roku został przeniesiony do jednostki zajmującej się patrolowaniem okolic placówek dyplomatycznych w Londynie. W czasie gdy Everard zaginęła, nie był na służbie.

Couzens został aresztowany we wtorek wieczorem, w innej miejscowości w Kent, Deal. W piątek, jeszcze przed postawieniem mu zarzutów, został po raz drugi w ciągu dwóch dni zabrany do szpitala w celu opatrzenia ran głowy, których doznał w celi. Nie wiadomo, czy ktoś go pobił, czy sam sobie je zadał. Policja poinformowała, że został już z powrotem odwieziony do celi.