Wielka Brytania. Polka odznaczona przez królową Elżbietę II

Noworoczna lista wyróżnień to zwyczaj kultywowany od dekad - królowa brytyjska tuż przed końcem roku wręcza rozmaite tytuły (są one nadawane w 5 klasach, choć tylko dwie najwyższe zapewniają tytuł kawalera - red.) w ramach uznania dla osiągnięć niezwykłych ludzi w Wielkiej Brytanii.

Tegoroczne wyróżnienia przyznano 1239 osobom, z czego aż 803 przyznano za pracę i oddanie się dla społeczności. Blisko połowa tytułów została przyznana kobietom, 14 proc. wyróżnień trafiło do osób z mniejszości etnicznych. 116 osób otrzymało najwyższe tytuły szlacheckie.

Jednocześnie królowa złożyła życzenia noworoczne dla wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii. "Pocieszmy się tym, że choć przed nami wiele trudów do zniesienia, to jeszcze powrócą lepsze dni. Znów będziemy razem z naszymi rodzinami, przyjaciółmi - spotkamy się razem" - napisała królowa Elżbieta II. Do wpisu w mediach społecznościowych zamieszczono fotografię monarchini wraz z mężem księciem Edynburga Filipem.