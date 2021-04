Wielka Brytania. Nauczyciel poszedł z uczniami do klubu ze striptizem. Teraz musi poszukać innej pracy

W 2019 roku szkoła zorganizowała wyjazd do leżącej w Ameryce Środkowej Kostaryki, gdzie Gleen był jednym z opiekunów grupy uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Pedagog jednak nie będzie dobrze wspominał tej egzotycznej wycieczki.

Jego koleżanka z pracy, która również pojechała do Kostaryki by opiekować się uczniami uznała, że nauczyciel zachowuje się "nieakceptowalnie" i zawiadomiła władze placówki. Glenn stracił pracę, a sprawą zajęła się komisja podlegająca brytyjskiemu resortowi edukacji. Po krótkim dochodzeniu komisja zakazała 55-latkowi wykonywania zawodu nauczyciela na trzy lata.

Alkohol, striptiz, agresja

Tak surowa kara ma jednak swoje uzasadnienie. Okazało się, że nauczyciel pozwalał swoim nieletnim podopiecznym na picie alkoholu, co więcej, często sam im w tym towarzyszył. Ale to nie koniec.

Po jednej z takich zakrapianych alkoholem imprez, Glenn zabrał grupę uczniów do klubu ze striptizem. Podczas postępowania dowiedziono również, że mężczyzna bywał agresywny w stosunku do innych opiekunów jak i uczniów. Jednemu miał grozić, że "kopnie go w głowę", a drugiemu, że go zabije.