Wielka Brytania: Ludzkie kości w skarpetkach z Primarka. Makabrycznego odkrycia dokonał klient

Wielka Brytania: Ludzkie kości w skarpetkach z Primarka. Na policję w Essex zgłosił się klient, który dokonał makabrycznego odkrycia

W Wielkiej Brytanii trwa dochodzenie w sprawie znalezienia w parze kupionych w Primarku skarpetki, ludzkich kości. Chociaż skarpetki zostały kupione 10 grudnia 2018 roku, incydent wyszedł na jaw dopiero na początku stycznia, gdy na policję w Essex zgłosił się zszokowany swym odkryciem klient. Wiadomo, że brytyjska policja dokładnie sprawdza fabrykę, w której wyprodukowano produkt, jego drogę na Wyspy oraz sam sklep. Nie ma wątpliwości co do tego, że znalezione w skarpetce kości są ludzkie. Nie wiadomo jednak, do kogo mogłyby należeć. Zdaniem rzecznika policji w Essex kości nie wydawały się nosić znamion świadczących o jakiejkolwiek przemocy lub urazach. Nie ma również wokół najmniejszych pozostałości skóry ani innych tkanek. Mimo wszystko do ustalenia wieku i pochodzenia kości, niezbędne będą kolejne badania.