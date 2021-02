Wielka Brytania. Kot, który zatrzymał Trumpa. Larry obchodzi 10. rocznicę służby na Downing Street

"Kluczową rzeczą jest to, by pamiętać, że ja mieszkam tu na stałe, politycy po prostu mieszkają u mnie przez jakiś czas, dopóki nie zostaną zwolnieni. Wszyscy prędzej czy później dochodzą do wniosku, że to ja tu rządzę" - podkreślił Larry i zamieścił zdjęcia wszystkich swoich "współlokatorów", czyli Davida Camerona, Theresy May i Borisa Johnsona.