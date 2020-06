Wielka Brytania. Kim był nożownik z Glasgow i dlaczego zaatakował?

Atak nożownika w Glasgow w Wielkiej Brytanii

W centrum Glasgow, w hotelu Park Inn, doszło do ataku nożownika. Mężczyzna zaatakował przypadkowe osoby. Jeden ze świadków, co przekazało BBC, zszedł z 3. piętra i zauważył kałużę krwi przy wejściu do hotelu. Początkowo widział tylko jedną osobę dźgniętą nożem przez sprawcę, ale za chwilę ujrzał kolejną walczącą o życie.