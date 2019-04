Wielka Brytania. Julian Assange został aresztowany

Julian Assange został aresztowany - poinformowała londyńska policja. Jak podaje BBC, założyciel Wikileaks został zatrzymany na terenie ambasady Ekwadoru, gdzie spędził ostatnie siedem lat.

Władze Ekwadoru podjęły decyzję o wycofaniu Assange'owi azylu politycznego - to pozwoliło policjantom wejść na teren ambasady. Jak czytamy na profilu WikiLeaks na Twitterze, dyplomaci "zaprosili" policjantów do placówki, by aresztować założyciela ich portalu. Ich zdaniem doszło do nielegalnego zatrzymania.