Wielka Brytania. Duży wzrost liczby zakażeń wariantem indyjskim

Przyrost zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa spowodował, że przestała spadać całkowita liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii. W czwartek na Wyspach Brytyjskich wykryto 2657, co jest największą liczbą nowych przypadków od 27 kwietnia. Wzrost widać również w statystykach z całego tygodnia. Wyniósł on 12,4 proc w stosunku to poprzedniego tygodnia.