Mowa tronowa Elżbiety II. "Ważniejsze, czego nie powiedziała"

Królowa Elżbieta II - tego nie powiedziała

Jeszcze przed przemówieniem spekulowało się o tym, czy Elżbieta II poprzez brytyjski rząd, odniesie się również do sprawy brexitu pod kątem politycznym i kolejnych niepodległościowych zapędów Szkocji. Szkocka Partia Narodowa zwyciężyła w ostatnich wyborach do tamtejszego parlamentu. I choć nie zdobyła większości, to wciąż będzie się domagać prawa do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie niepodległości tej części Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.