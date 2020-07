Wielka Brytania. Black Lives Matter. Statua protestującej kobiety pojawiła się na cokole po pomniku Edwarda Colstona

Wielka Brytania. Statua uczestniczki Black Lives Matter zamiast pomnika Colstona

Jak informuje BBC, w centrum Bristolu postawiono nowy pomnik. Na cokole, na którym do czerwca stał posąg handlarza niewolników Edwarda Colstona, umieszczono statuę protestującej kobiety w ramach Black Lives Matter. To znak wsparcia dla czarnoskórych mieszkańców miasta i jednocześnie protest przeciwko segregacji i dyskryminacji rasowej na całym świecie.

Black Lives Matter. Tymczasowa instalacja w Bristolu

Artysta Marc Quinn powiedział, że czarny posąg z żywicy umieszczony na cokole po pomniku Colstona miał być tymczasową instalacją, która miała kontynuować rozmowę o rasizmie. To on jest autorem statuy. - Myślę, że mieszkańcy Bristolu naprawdę to docenią. Mój mąż w dzień protestów zrobił mi zdjęcie i umieścił w mediach społecznościowych. Skontaktował się ze mną Marc Quinn i pracowaliśmy wspólnie nad posągiem. Zrobił mi 201 zdjęć pod każdym możliwym kątem - powiedziała Reid.