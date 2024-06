Więcej zapłacimy za zakupy. Nowe przepisy wkrótce wejdą w życie

Wiadomo, ile dopłacimy do zakupów

Chociaż nowe przepisy wejdą w życie za niemal pół roku, to już teraz wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za poszczególne opakowania. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.