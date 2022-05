Więcej niż legitymacja. Unia Europejska ma niespodziankę dla studentów

Stworzyliśmy narzędzie, które gwarantuje bezpieczną wymianę informacji i umożliwia studentom płynne przemieszczanie się między instytucjami szkolnictwa wyższego. Legitymacja może posłużyć też w wielu innych celach np. do zapewnienia studentom dostępu do zajęć online i innych usług świadczonych przez uczelnie niebędące ich instytucją macierzystą. Początek jest obiecujący: już 2,6 mln studentów przekształciło swoje legitymacje na profil europejski. Do 2025 r. wszyscy studenci w Europie powinni mieć dostęp do korzyści związanych z tą legitymacją, w tym dostęp do bibliotek, transportu i zakwaterowania lub zniżek na wydarzenia kulturalne w całej UE.