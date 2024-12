Więcej lekarzy i pielęgniarek dzięki KPO

Ponad 3 mld zł na kształcenie w zawodach medycznych pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Pieniądze przede wszystkim popłyną do uczelni medycznych. Będą one mogły rozbudować swoją bazę dydaktyczną, biblioteki i mieszkania dla studentów. Część kształcenia będzie się odbywać online. W szpitalach klinicznych wzmocni się baza do praktykowania. To wszystko umożliwi przyjmowanie większej liczby studentów na kierunki medyczne i zachęci młodych ludzi do pójścia na medycynę.