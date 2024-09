Więcej epizodów depresyjnych u pracowników. Wydano wytyczne

Niepokojące dane. Wydano wytyczne dla pracodawców

W związku z tym Centralny Instytut Ochrony Pracy wydał wytyczne dla pracodawców, które sprzyjają utrzymaniu psychicznego dobrostanu pracowników. CIOP sugeruje, że nie należy dopuszczać do sytuacji, w której pracownik nie ma czasu, by skończyć wszystkie swoje zadania; nie powinien też wykonywać ich pod dużą presją czasu. Obciążenie zadaniami powinno być równomierne. Pracodawca powinien też dbać, by płace były adekwatne do wysiłku pracowników.