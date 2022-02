Widział piekło, które stworzył Putin. "Przyszli, żeby nas zabić"

Najważniejsze jest to, że tę nienawiść Ukraińcy przekuwają w czyny. Wiele moich przyjaciół teraz bierze broń do ręki i idzie walczyć. Inni działają na tyłach. Brzmi to paradoksalnie, ale z nienawiści do Rosji rodzi się miłość, wiara i duma do Ukrainy. Tego już nam nikt nie zabierze.