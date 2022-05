"Widać oznaki niesubordynacji w rosyjskich szeregach". Pentagon o sytuacji militarnej w Ukrainie

Atak na Charków

Urzędnik Pentagonu opisał także sytuację wokół Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Podkreślił, że chociaż w ostatnim tygodniu Ukraińcy zdołali odepchnąć Rosjan na odległość około 50 km, to ci nadal próbują okrążyć miasto od północy i wschodu. Mogą mieć trudności z realizacją swoich zdań, ponieważ, wedle amerykańskich danych, przeznaczyli do tego celu jedynie trzy batalionowe grupy taktyczne.