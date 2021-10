Wichury nad Polską. Zginęły cztery osoby. Tysiące interwencji strażaków

Tragiczny bilans wichur na Dolnym Śląsku - zginęły cztery osoby

Najtragiczniejsze żniwo wichury zebrały do tej pory w woj. dolnośląskim, gdzie w sumie życie straciły cztery osoby. We Wrocławiu drzewo przewróciło się na samochód, w którym zginęły cztery osoby. Kolejne dwie ofiary to kierowca w Rusku (pow. świdnicki) oraz robotnik w Siechnicach (pow. wrocławski)