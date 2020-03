Wichury nad Polską. Jest wielu rannych i ofiara śmiertelna

Połamane drzewa, zniszczone samochody - wszystko przez silne wichury, które szaleją nad Polską. Niestety są też ranni. Nie żyje jedna osoba.

Zdjęcie ilustracyjne. Silny wiatr łamie drzewa (East News, Fot: Stanisław Bielski/REPORTER)

Dwie osoby zostały ranne, jedna nie przeżyła. Na ich samochód spadło drzewo, które połamał silny wiatr. Do tragedii doszło w Łyśniewie Sierkowickim w województwie pomorskim.

IMGW alarmuje o silnym wietrze. Jego prędkość w porywach może dochodzić nawet do ponad 100 kilometrów na godzinę. Jak donosi Radio Zet, strażacy mają pełne ręce roboty. W Trójmieście wiatrołomy zniszczyły kilka samochodów. Na Bałtyku jest sztorm. Z powodu wichur ucierpiały też inne regiony Polski.

W województwie zachodniopomorskim doszło do kilku dramatycznych sytuacji. We wsi Otok w powiecie gryfickim drzewo spadło na ciężarną 22-latkę. Kobieta doznała wielonarządowego urazu, została przetransportowana do szpitala. Również we wsi Otok poszkodowany został 25-latek. Trafił do szpitala z urazem głowy i ręki.

W Kamieniu Rymańskim natomiast urazu nogi i żeber doznał 20-latek. Ma też potłuczone plecy. Zaś w Górzycy poszkodowany został 50-latek.

Wichury spowodowały też problemy z prądem. O godz. 16 pozbawionych prądu było około 77,2 tys. odbiorców. Mowa o województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Pogoda na piątek, sobotę i niedzielę

W piątek na Pomorzu i na Suwalszczyźnie termometry wskażą od 5 st C. W centrum temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C, podobnie będzie w Wielkopolsce. W rejonie od Dolnego Śląska po Małopolskę możemy liczyć na 9-10 st. C . W całej Polsce może przelotnie popadać słaby deszcz.

Z kolei w sobotę od rana będzie niemal bezchmurne niebo na przeważającym obszarze Polski. To będzie jednak zimny dzień - termometry wskażą od 1 st. C w Suwałkach i Białymstoku, 3 st C w Koszalinie, 4 st. C w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 5 st. C w Krakowie, Katowicach i Opolu, najcieplej będzie we Wrocławiu i Zielonej Górze - do 6*C.

Noc z soboty na niedzielę przyniesie mróz w całym kraju. Od -7 st. C na Mazowszu i Lubelszczyźnie i w Małopolsce, -4 st. C na Dolnym Śląsku, -2 st. C w pasie centralnym i nadmorskim.

Już od poniedziałku sukcesywnie zacznie się ocieplać. O ile, jeszcze w poniedziałek będzie od 7 st. C na Podlasiu, 9 st. C na Mazowszu, do 12 st. C na Śląsku, o tyle we wtorek i środę na zachodzie i południu Polski na termometrach możemy spodziewać się nawet 15-17 st. C przy pogodnym niebie. Wszystko wskazuje na to, że opadów praktycznie nie będzie, a jeśli miejscami się pojawią to niewielkie. Do końca marca przeważy pogodne niebo nad Polską z racji bliskości wyżów nieopodal granic Polski.