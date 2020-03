Pogoda. Potężne uderzenie wiatru. IMGW ostrzega

Pogoda da się nam w czwartek we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Szczególnie niebezpiecznie będzie na północy kraju. Może wiać nawet 100 km/h. Na Bałtyku spodziewany jest silny sztorm.

Pogoda. Bardzo silny wiatr

Od rana do północy w czwartek wiatr w porywach dochodzić będzie do 50-80 km/h. Jeszcze mocniej, bo do 80-100 km/h wiatr powieje w pasie północnym (do południa w Zachodniopomorskiem, Pomorskiem, na północy województwa lubuskiego i Wielkopolski). Po południu bardzo wietrznie będzie także na Kujawach, na Warmii, Mazurach i na Podlasiu oraz na północy Mazowsza.