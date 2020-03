Pogoda namiesza. Najpierw mróz później nawet 17 st. C

Zbliżamy się do połowy marca, często pogoda zaczyna się już nieco normować. Zanim będziemy mogli bez ograniczeń cieszyć się z pogodnej i ciepłej aury na dłużej przed nami silny wiatr, przelotne opady deszczu i spore ochłodzenie na weekend.

Już od niedzieli rozbudowa niedaleko Polski kilku stref wysokiego ciśnienia sprawi ,że codziennie na niebie będzie tylko słońce ,chmur mało. Zapomnimy też o opadach ,wrócą po chwilowej weekendowej przerwie wartości rzędu 15-17 *C. Sprawdźmy zatem szczegóły prognozy pogody dla całej Polski.

Nieco opadów deszczu w czwartek i piątek . Sobota zimna, ale słoneczna. Rano mróz nawet do -7*C!

Spokój w pogodzie przerwie chłodny front z opadami deszczu przemieszczający się znad Niemiec. W czwartek przed południem na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu będzie dużo słońca i sucho. Rozpogadzać się będzie na Pomorzu, północy i zachodzie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej. Do końca czwartku deszcz wystąpi na Mazowszu, w Górach Świętokrzyskich, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią niewielkie opady deszczu o charakterze ciągłym. Z kolei na Warmii i Mazurach, Kujawach, Pomorzu, północy Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej uaktywniać zacznie się chłodny front i tam opadów przelotnych będzie więcej. Uważajmy na silny wiatr na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku powieje z prędkością do 75 km/h .

Pogoda w czwartek przyniesie ostatki ciepła, od piątku temperatura ostro w dół !

W czwartek na termometrach od 11*C na Pomorzu ,13*C na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, 15*C w Wielkopolsce, na Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Mazowszu. W centrum, na całym Śląsku, w Górach Świętokrzyskich i Lubelszczyźnie do 17*C. Do końca czwartku najcieplej, z największą ilością słońca na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 18*C, w regionach podgórskich za sprawą wiatru z południa nawet do 19*C.

W piątek od 5*C na Pomorzu, podobnie na Suwalszczyźnie. W centrum maksymalnie 7*C, podobnie w Wielkopolsce. Cieplej od Dolnego Śląska po Małopolskę do 9-10*C . W całej Polsce przelotnie może popadać słaby deszcz.

W sobotę od rana niemal bezchmurne niebo na przeważającym obszarze Polski. Zimny dzień, od 1*C w Suwałkach i Białymstoku, 3*C w Koszalinie, 4*C w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 5 *C w Krakowie, Katowicach i Opolu, najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 6*C.

Noc z soboty na niedzielę przyniesie mróz w całym kraju. Od -7*C na Mazowszu i Lubelszczyźnie i w Małopolsce, -4 *C na Dolnym Śląsku, -2 *C w pasie centralnym i nadmorskim.

Pogoda. Ocieplenie od poniedziałku, ponownie będzie 15-16*C

Dla Stęsknionych ciepłej aury mam dobre wiadomości. Już od poniedziałku sukcesywnie zacznie się ocieplać. O ile, jeszcze w poniedziałek od 7*C na Podlasiu, 9 *C na Mazowszu, do 12 *C na Śląsku, o tyle we wtorek i środę na zachodzie i południu Polski na termometrach nawet 15-17*C przy pogodnym niebie. Wszystko wskazuje na to, że opadów praktycznie nie będzie, a jeśli miejscami się pojawią to niewielkie. Do końca marca przeważy pogodne niebo nad Polską z racji bliskości wyżów nieopodal granic Polski.

Tomasz Leszczyński