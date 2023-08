Wichura przewróciła wieżę. Owsiak przekazał informacje o poszkodowanych

- Bardzo proszę rzecznika tego szpitala, aby po prostu odebrał telefon, to jest w interesie nas wszystkich, pracujemy razem. Pierwsza osoba ma połamane żebra, ale nie zagraża to jej życiu. To były jedyne takie zdarzenia gwałtowne, gdzie ktoś musiał pojechać do szpitala. Oprócz tego na terenie festiwalu nic się takiego nie wydarzyło. Codziennie jestem w szpitalu i pytam, jak minęła noc, co się działo - zaznaczył pomysłodawca Pol'and'Rock Festival.