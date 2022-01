Wichury na południu Polski. Zerwane dachy i tysiące gospodarstw bez prądu

- Wieczorem spodziewamy się stopniowego słabnięcia porywów wiatru. Najsilniejsze będą na wschodzie - do 80 km/h. W głębi kraju od 55 do 60 km/h - stwierdził synoptyk. - Temperatura powietrza na wschodzie będzie od -3 do -1 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu do 4 stopni. Największy spadek temperatury wystąpi na Podhalu i wieczorem wyniesie -6 stopni - poinformował synoptyk IMGW.