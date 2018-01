Wiceszefowa KRRiT w obronie disco polo. Według niej Prince jest dużo gorszy

Teresa Bochwic, nominatka PiS do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znowu zaskoczyła internautów. W dyskusji na temat "Korony Królów" i Telewizji Polskiej pod rządami Jacka Kurskiego pojawił się oczywiście wątek disco polo. Zdaniem Teresy Bochwic legendarny muzyk jest dużo gorszy niż disco polo, w dodatku gra "3 tony w kółko".

Wszak mówimy o muzyku, który za swoją pracę zdobył Oscara, 7 nagród Grammy, 7 nagrót BRIT, 4 American Music Awards i tony innych wyróżnień. Został też wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Ale najlepiej o klasie tego muzyka mówią jego piosenki i występy, z których wiele przeszło do historii. Jak ten podczas deszczowego Super Bowl w 2007 roku czy brawurowe wykonanie "While My Guitar Gently Weeps" George'a Harrisona podczas ceremonii Rock and Roll Hall of Fame w 2004 roku.