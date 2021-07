Wiceszefowa KRRiT atakuje TVN24. "Nierzetelny, nieobiektywny i jednostronny obraz świata wbrew zobowiązaniom koncesyjnym"

Zaznaczam, że nadawcy powinni przestrzegać warunków koncesji. Uważam, że TVN wielokrotnie je naruszał. To się nie godzi telewizji informacyjnej. Mamy 20 wezwań do TVN o zaniechanie i przestrzeganie ustawy m.in. o prawie prasowym oraz obowiązków wynikających z koncesji. Na przykład kiedyś stacja nadała program, z którego wynikało, że profesor Binienda [Wiesław Binienda – były wiceszef podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza – red.] nie umie liczyć do ośmiu. Poświęcono na to 40 minut. To jest śmieszne, ale to zjawisko jest szersze. W TVN24 jest budowany nierzetelny, nieobiektywny i jednostronny obraz świata wbrew zobowiązaniom koncesyjnym.