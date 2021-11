Wiceszef MSZ do Moniki Olejnik: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pojechała pani na Białoruś

Głos na temat sytuacji na granicy zabrał m.in. minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. - Eskalacja na polskiej granicy jest kolejnym dowodem na to, że białoruski reżim przechodzi do działań ofensywnych i prowokacyjnych - podkreślił, apelując jednocześnie do UE o zaostrzenie sankcji wobec Białorusi.