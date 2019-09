Wicepremier Piotr Gliński pisze do dyrektora Luwru. "Dama z gronostajem" za "Mona Lisę"

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zdradził, że od dwóch lat paryski Luwr stara się o zgodę na wypożyczenie "Damy z gronostajem". - Napisałem mu, że możemy rozważyć ten pomysł. Pod warunkiem, że on wypożyczy nam "Mona Lisę" - poinformował wicepremier. Jego wypowiedź skomentowała już m.in. była szefowa resortu kultury Małgorzata Omilanowska.

- Dzisiaj właśnie podpisałem list do dyrektora Luwru, który od dwóch lat próbuje od nas wypożyczyć "Damę z gronostajem". Napisałem mu, że możemy rozważyć ten pomysł. Pod warunkiem, że on wypożyczy nam "Mona Lisę" - powiedział Gliński w piątek na spotkaniu w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie koło Łodzi. Ta wypowiedź wywołała sporo komentarzy.

Do wypowiedzi ministra odniósł się także Jacek Dehnel - polski pisarz, poeta i tłumacz. "Minister Gliński w akcji. Ręce opadają. On zapewne nawet nie wie, że zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Warszawie, to w znacznej części wieloletni depozyt Luwru. Który jednym mailem może je przenieść na przykład do Louvre Abu Dhabi" - przypomniał na swoim profilu na Facebooku.