Wiadomości TVP znowu o niechęci do Niemców. "Hiszpania nie zapomni upokorzeń"

Zadano pytanie, kto miałby interes w tym, by ukrywać zakażenie rtęcią. - Nie byłoby to w interesie Niemców, żeby mieć twardy dowód na to, ze zatrucie nastąpiło z powodu jakiegoś czynnika, który mógł wystąpić po stronie naszej i żeby to ukrywać - stwierdził w materiale dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny.