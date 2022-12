"Wiadomości" TVP o obowiązkach mediów i dziennikarzy. Same o nich zapomniały [OPINIA]

Powiem szczerze: Tusk to nie jest bohater z mojej bajki. Jest wiele rzeczy, za które będę go krytykować do końca życia: i u cioci na imieninach, i pisząc teksty. Ale będę go krytykować za coś, co zrobił lub czego nie zrobił. Nie za "dziadka z Wehrmachtu", "prorosyjską politykę" i wyrwane z kontekstu zdania. Nie będę mówić, że wszystko, co złe, to "wina Tuska".