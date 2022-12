"Wiadomości" mają problem. Chodzi o ochronę SOP dla Tuska

"Celownik wymierzony w Donalda Tuska to stały element codziennego szczucia w Wiadomościach TVP. W opinii medioznawcy prezentowanie tego kadru kilkadziesiąt razy 'uzasadnia przemoc i prowokuje do agresywnych działań'. Pozew w tej sprawie przeciwko TVP został złożony do sądu" - poinformował w środę na swoim profilu na Twitterze Jan Grabiec.