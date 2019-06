WHO: co czwarty człowiek z chorobą weneryczną

Światowa organizacja zdrowia WHO bije na alarm w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się chorób wenerycznych. Seks bez zabezpieczeń to najczęstsza przyczyna zarażeń.

Każdego dnia ponad milion osób w wieku od 15 do 49 lat zaraża się jedną z czterech głównych chorób wenerycznych - poinformowała organizacja WHO w Genewie.

Globalna liczba nowych infekcji wynosi 376 mln rocznie, co oznacza, że co czwarty mieszkaniec naszej planety jest chory na chorobę weneryczną.

Rządy oraz instytucje zajmujące się zdrowiem powinny umożliwić dostęp do diagnozy i terapii dla każdej z zakażonych osób.

Skutki groźne dla noworodków

WHO podkreśla, że gdy choroby te nie są one leczone, mogą mieć bardzo ciężkie lub nawet śmiertelne skutki. Mogą być to schorzenia neurologiczne, choroby serca, niepłodność i podwyższone ryzyko infekcji HIV.