Koronawirus. Niemcy zaostrzają przepisy. WHO broni masek z materiału "pod pewnymi warunkami"

Tkanina - tak, ale pod pewnymi warunkami

WHO uważa, że maski wykonane z tkaniny są wystarczająco skuteczne, pomimo nowych mutacji koronawirusa. - Nie mamy żadnych informacji świadczących o tym, że sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa uległ jakimś zasadniczym zmianom - oświadczyła w Genewie pełnomocniczka WHO do spraw pandemii koronawirusa. Dlatego WHO nie zmieniła swoich dotychczasowych zaleceń.