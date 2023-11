Wezwanie w trybie pilnym. Ważny komunikat MSZ

Jabłoński pytany był, co robi MSZ, aby wydostać polskich obywateli ze Strefy Gazy. - Bardzo mocno naciskamy na wszystkie strony zaangażowane w to, aby ewakuacja była kontynuowana. Dzisiaj do MSZ zostali w pilnym trybie zaproszeni ambasadorowie Izraela, Egiptu i Palestyny. Będziemy naciskali na nich, aby doprowadzić do tego, żeby ludność cywilna, nasi obywatele przede wszystkim, bezpiecznie mogli się stamtąd wydostać - powiedział.