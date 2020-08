Wesela obostrzenia. Będą kontrole podczas wesel? Zapowiedział je minister Łukasz Szumowski

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i kolejnymi dziennymi rekordami wzrostów nowych przypadków, rząd zdecydował się na wprowadzenie obostrzeń w 19 powiatach w Polsce. Mają one dotyczyć między innymi organizacji wesel. Będzie obowiązek zgłoszenia ich organizacji do specjalnego rejestru, a do tego liczba gości została ograniczona do 50 (czerwone powiaty) i 100 (żółte powiaty).