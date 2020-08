Wesela 2020. Rząd planuje nowe obostrzenia. Jakie obowiązki zostaną nałożone na parę młodą?

Od początku czerwca znów możliwe jest organizowanie wesel. Wcześniej było to zabronione ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa. Rząd ugiął się jednak przed postulatami branży weselnej i zezwolił na organizację wesel do 150 osób. Czas pokazał, że decyzja ta nie była dobra. Krytykują ją wirusolodzy, którzy uważają, że wesela przyczyniły się do wzrostu liczby zakażeń.

- Takie informacje docierają do nas z całego kraju. To efekt nie tyle poluzowania norm, co tego, że ludzie przestali bać się koronawirusa. Ta niefrasobliwość nas zgubi. We wrześniu możemy mieć drugą Lombardię - powiedział "Rzeczpospolitej" przewodniczący PR OZZL Filip Płużański.