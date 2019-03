Werbowali do pracy. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o handel ludźmi

Mężczyźni w wieku 27 i 41 lat sprowadzili do Polski 76 Filipińczyków. Cudzoziemcy zostali wprowadzeni w błąd, co do wynagrodzenia i warunków zatrudnienia. W momencie podjęcia działań przez policję obcokrajowcy nie mogli decydować o własnym losie.

Mężczyznom za handel ludźmi grozi do 15 lat więzienia (Policja.gov.pl)

Dolnośląscy funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 41 lat, którzy werbowali Filipińczyków do pracy w Polsce. Sprawa wyszła na jaw dzięki anonimowemu zgłoszeniu, dotyczącemu sytuacji 51 obywateli Filipin z powiatu oleśnickiego. Do kolejnych 25 osób dotarto na terenie powiatu wrocławskiego.

Cudzoziemcy nie mieli paszportów i nie mogli decydować o własnym losie. Zdaniem policji przed wyjazdem byli celowo wprowadzeni w błąd, co do wynagrodzenia i warunków zatrudnienia. Podejrzani wybierali osoby nie znające języków i będące w trudnej sytuacji życiowej.

Według funkcjonariuszy obcokrajowcy będąc w Polsce mieszkali w dobrych warunkach, ale nadzorcy zatrzymywali im dokumenty, a posłuszeństwa i świadczenia pracy wymuszali groźbami. Śledztwo wobec pośredników wszczęła prokuratura. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty handlu ludźmi. Grozi im do 15 lat więzienia.

