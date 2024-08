Wejście Ukrainy do Rosji wywołało nieoczekiwany skutek

Powodem decyzji Kolei Rosyjskich było przepełnienie stacji porzuconymi pociągami, a także brak lokomotyw i maszynistów. "Według źródeł załamanie ruchu było wynikiem przerzutu na dużą skalę wojsk do obwodu kurskiego, w tym z odległych regionów, do czego wykorzystano prawie wszystkie dostępne lokomotywy kolei moskiewskiej" - podaje The Moscow Times.