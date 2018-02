Węgrzy ujęli się za Polską ws. sankcji. Beata Mazurek ma nadzieję na więcej

Węgierski parlament przyjął rezolucję popierającą Polskę "wobec presji Brukseli". Ta decyzja bardzo ucieszyła rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek przyznała jednak, że chciałaby otrzymać podobne zapewnienia od innych krajów.

- Bardzo cieszy mnie ta rezolucja parlamentu węgierskiego, bo ona pokazuje jednoznacznie, że nie będzie mowy o żadnych sankcjach wobec Polski - stwierdziła Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS uznała, że "retoryka opozycji uderzająca we własny kraj i w polski rząd legła w gruzach".

Zapytana o to, czy liczy na przyjęcie podobnych rezolucji przez inne parlamenty państw członkowskich UE, np. spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej, odpowiedziała, że jest to coś, czego by sobie życzyła.