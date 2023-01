Węgrzy przeciwni sankcjom na Rosję. Ogłoszono wyniki konsultacji

Kancelaria premiera Węgier podała w piątek, że koszty techniczne konsultacji wyniosły ok. 2,7 mld forintów (ok. 32 mln złotych). Nie uwzględniają one jeszcze wszystkich kosztów, w tym reklamy na billboardach, na których prezentowano bombę symbolizującą unijne sankcje z podpisem "brukselskie sankcje nas niszczą".