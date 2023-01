Rosyjski atak na Dniepr. Biały Dom wydał oświadczenie

Armia Kijowa przekazała, że w miasto uderzył pocisk Ch-22, a wystrzelony został z bombowca dalekiego zasięgu Tu-22M3. - Wykorzystali do ataku na miasto pełne ludzi rakietę przeznaczoną do atakowania wielkich okrętów, która może być wyposażona w głowice nuklearne - poinformował rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. To dlatego Kh-22 nazywany jest "zabójcą".